„Po konkurzu bude mít vybraný adept asi tak měsíc na přípravu zápisu do školy,“ uvedl starosta Zlaté Koruny Milan Štindl. „A po zápisu definitivně rozhodneme o znovuobnovení školy v závislosti podle počtu zájemců. To znamená, bude-li dost žáků, abychom první třídu mohli založit.“ Zastupitelé pochopitelně pasivně nečekají až na to, jak zápis dopadne. „Předběžně máme vytipováno, že ve školce je třináct předškoláků a rodiče devíti z nich se vyjádřili, že půjdou k zápisu do Zlaté Koruny,“ řekl Milan Štindl. „To je počet, na kterém jde stavět. Když jich opravdu k zápisu přijde devět, jsme připraveni školu rozjet.“

Základní škola se poté znovu vrátí do své budovy, neboť školství ve Zlaté Koruně mělo dlouhou tradici. Ve školní budově teď sídlí obecní úřad a jedna třída mateřské školy, zatímco druhá třída s menšími dětmi je hned vedle v areálu kláštera. Obecní úřad se přestěhuje do rekonstruovaných prostor společenského domu. Školáci budou mít tři učebny v horním patře, školka zůstane v přízemí.

„Teď děláme vestavbu obecního úřadu do kulturního domu,“ přiblížil aktuální stav Milan Štindl. „Část kulturáku, kam se přestěhujeme, má být hotova do konce března. Tak uvolníme prostory v horním patře školy. Kdyby bylo dětí málo a školu bychom neobnovili, tak do horního patra přesuneme třídu dětí z mateřské školy, která teď funguje v areálu kláštera, aby byla celá škola v jednom objektu. Návrat dětí do budovy si vyžádá určité stavební úpravy, ale pro obnovu základní školy minimální. To do září v pohodě stihneme.“

Obnovená škola bude k dispozici pro děti ze Zlaté Koruny, Plešovic a Rájova, ale i pro žáky například ze Srnína, Dolního Třebonína, Přísečné, Štěkře, Záluží, Černice i Českého Krumlova. Obec si od znovuotevření školy slibuje výrazné oživení obce i stmelení obyvatel Zlaté Koruny všeho věku a jejich lepší vzájemné poznání.