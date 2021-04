Pokračoval v privátnějším prostředí. 15. prosince při návštěvě v bytě bývalé přítelkyně odcizil platební kartu a z ní v noci vybral z bankomatu 3400 korun. Druhý den kartu vrátil do peněženky poškozené. 23. prosince při návštěvě téže přítelkyně odcizil z peněženky uložené v tašce stejnou kartu. Odpoledne z ní zaplatil 77 Kč útraty v Levných knihách, z bankomatu na náměstí vybral 200 Kč a kartu po Vánocích vrátil přítelkyni.

Pak se znovu vrátil k loupežím. V jedné herně zamaskován a s plastovou pistolí opakovaně zvýšeným hlasem žádal hotovost na 22leté barmance. Ta mu vydala 24 799 korun a svůj mobil za 15 550 Kč. V další baru namířil na barmanku (40) a chtěl peníze. Převzal od ní dvě kasírtašky s nejméně 15 000 Kč a mobil.

Doznal se, prý byl v tíživé situaci. Byl na úřadu práce a bez peněz, které po něm chtěla manželka. Zároveň musel platit výživné přítelkyni, s níž má dceru. Část peněz prosázel v Tipsportu. Dluhy jeho rodiny činily kolem dvou milionů korun.

Za pokračující zločin loupeže a pokračující přečin neoprávněného opatření platebního prostředku mu soud uložil tři roky do věznice s dozorem.

Pan David se odvolal. Soud prý dostatečně neocenil jeho plné doznání, to, že se poškozeným omluvil a částečně nahradil škodu. Jeho obhájkyně pak na začátku veřejného zasedání doložila složenkami další úhrady poškozeným po pětistovkách. V závěrečné řeči zdůraznila, že její mandant při loupežích nikomu neublížil, a ani to prý neměl v úmyslu. Podle ní šlo o déletrvající exces v jeho dosavadním životě. Uvědomil si to, za pomoci manželky chce napravit způsobené škody a splácet i dluhy, které rodina má. Požádala, aby mu k tomu soud poskytl šanci.

Krajský soud ale jeho odvolání zamítl. „Obžalovaný útoky opakoval, dopouštěl se jich maskován a s pistolí v ranních hodinách, kdy jsou barmanky unaveny a každá se v takové situaci obává o život,“ řekl předseda senátu.

Polehčuje mu doznání, předchozí bezúhonnost i to, že se snaží hradit škodu, ale trestný čin, kterého se dopustil, je velice závažný. Okresní soud správně rozhodl o nepodmíněné sankci. “Na cestu do výkonu trestu pak odsouzeného ze soudní síně vyprovodila manželka polibkem,” napsal náš list v červenci 2011.