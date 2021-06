Zdeněk G., Lubomír M. a Roman L. šňůru vloupání začali v sestavě M+G 28. listopadu ve Ždírci a pokračovali dalšími třinácti útoky, také v jižních Čechách - v Jarošově nad Nežárkou, G. sám v Nové Bystřici, s M. v Halámkách (jen v cigaretách dělala kořist 347 247 korun). G. si vyzkoušel 19. února Studánky, devět dní poté s L. napadli stejné místo…

Do objektů vnikali po rozbití oken kamenem, dlažební kostkou, ale také třeba popelnicí, zdolávali dveře vykopnutím, ale i za pomoci hasičáku. Brali cigarety, alkohol, dálniční známky, kupony mobilních operátorů, atd.

K osudovému „výletu" dvěma auty na jih Čech vyrazili z jižní Moravy, kde jsou doma. Do Halámek přijeli z rakouské strany. Šli si objekt obhlédnout a pak se vrátili za hranici pro auta. Nasadili kukly a zaparkovali u shopu. G. odjel porazit strom přes příjezdovou cestu z Čech a pak na ně zatroubil. Kalačem a sekyrou začali prorážet ve dveřích otvor do freeshopu. Když přijel G., rozšířil jej pilou. Vlezli dovnitř a začali skládat kořist do tašek.

Asi po minutě L. zahlédl oknem, že venku někdo je. Osoby na ně začaly křičet, aby se vzdali, nebo že budou střílet. Jeden z nich vyšel a utíkal k autu, další do lesa. Ráno byl zadržen rakouskou policií na zastávce a vydán do ČR. Až v Rakousku se prý dozvěděl, že proti nim u freeshopu zasahovala policie.

Lubomír M. v přípravném řízení uvedl, že z prodejny utekl jako poslední. Pak se pomalu vrátil, protože si prý myslel, že už tam bude čistý vzduch a že odjede autem. U vozidla ale uviděl přikrčeného chlapa s pistolí. „Já zazmatkoval a praštil jsem ho po hlavě klackem," vypověděl M. „Udělal jsem krok od něho, ucítil jsem bolest v zádech a pak v levé ruce takovou, že mě to ochromilo a já padl. Kus ode mne ležel další chlap. Později nám jeden z nich přinesl napít vodu." V nemocnici dostal do roztříštěné paže šrouby a dráty.

Zdeněk G. odmítl pachové stopy jako důkaz proti němu, jeho pachová konzerva prý byla jen v této věci „načichávána" asi patnáctkrát různými psy. K Halámkám, které doznal, mínil, že vyčíslovaná škoda je přehnaná a hraničí s pojistným podvodem. I on se vyjadřoval k zásahu v Nové Vsi. Myslel si prý, že tu noc je vyrušil možná majitel prodejny. Kdyby prý věděl, že jde o policisty, hned na výzvu „lehne na zem". Pak na něho jeden z těch mužů namířil pistolí a on se rozhodl, že ujede. Ten člověk mu v odjezdu bránil, chtěl mu vytrhnout zapalování, ležel mu na nohou. Došlo k nějaké potyčce, zbraň se tam objevila, ale on ji prý pak podal oknem vozu druhému muži. "Když mi chtěli dát klepeta, otočil jsem se a utekl do lesa. Po kolejích jsem šel asi patnáct kilometrů, na zastávce jsem si koupil lístek a odjel do Brna…," vypovídal.

Soud slyšel také zasahující policisty. Jeden z nich byl tehdy postřelen – a jak se později ukázalo, kolegou, který pak byl kvůli tomu v samostatné trestní věci obviněn z ublížení na zdraví z nedbalosti. Průstřel kolena utrpěl i druhý policista, nicméně jak, to není zjištěno. A střelné zranění měl i jeden ze zlodějů…

Očima policistů

Jak událost zaznamenaly orgány trestního řízení?

Zloději přistižení uvnitř Global Travel Shopu byli policejní hlídkou vyzváni, aby se vzdali a vyšli ven. Zdeněk G. poté vyšel v maskovací kukle a šel k nastartovanému saabu. Otevřel kufr, vyndal z něj kalač a zaútočil jím na Václava M., který ho sledoval. Ten útok částečně vykryl a udeřil zloděje pistolí do hlavy. G. skočil za volant a pokusil se odjet. Václav M. za ním do auta vlezl a snažil se vypnout motor. Při zápolení řidič zkroutil policistovi „ležícímu na jeho klíně" ruku s pistolí a přitiskl mu ji na spánek. „Výstřelu policista zabránil jen tím, že vsunul prst za spoušť pistole," uváděla obžaloba. Jeho nohy zůstaly venku, vozidlo ho vláčelo. Na pomoc mu přispěchal Josef V. a vozidlo opakovanými výstřely na kapotu zastavil.

Když policisté chtěli Zdeňka G. zpacifikovat, zahlédli svého kolegu Radka T. postřeleného. Vedle něho ležel jeden ze zadržovaných, Lubomír M., který předtím ranou do hlavy klackem srazil zakročujícího policistu V. Když chtěli Zdeňkovi G. nasadit pouta, postřehli prý, jak si sahá levou rukou k pravému boku. Tušili, že pro zbraň, uskočili a G. utekl, stejně jako na počátku konfliktu Roman L., konstatuje obžaloba.

Policista Radek T. vypověděl, že zranění utrpěl na počátku konfliktu, když stál proti nastartovanému autu zlodějů. Když pak jeho kolega V. střílel na kapotu popojíždějícího auta, v němž se Václav M. snažil vypnout zapalování, zahlédl, jak na kolegu jeden z pachatelů zaútočil něčím v ruce. Když máchl proti jeho hlavě, vypálil po něm dvě nebo tři rány a muž spadl. Byl to obžalovaný Lubomír M.

Josef V. vypověděl, že zahlédl muže v kukle, který vytáhl a natáhl zbraň a mířil s ní na kolegu Václava M. Pak se otočil proti němu. V obavách o život tedy na něho několikrát vystřelil.

Václav M. podle něho stál u dveří vozidla zlodějů a pral se s dalším pachatelem. Šel mu pomoci. Oběhl vůz a spuštěným oknem se snažil nahmatat a vypnout klíček. Viděl, že kolega se s řidičem přetahuje o krátkou zbraň. Pak začal střílet do motoru, aby popojíždějící auto zastavil.

Václav M. vypověděl, že obchod v Halámkách byl opakovaně napaden, takže ten den byli vysláni jej střežit. K ránu uslyšel pilu a na prodejně zhaslo světlo. Vyjeli k objektu, přehradili odjezdovou cestu z parkoviště a kolegové vystoupili s úkolem „znehybnit" osádku auta. On namířil pistoli do vysekaného otvoru ve stěně a opakovaně vyzýval: Tady policie, jménem zákona opusťte objekt! Vyšla osoba v kukle a s taškou. Chytil ho za bundu, ale on se naklonil do kufru a vyndal oběma rukama kalač, kterým se „rotací" po svědkovi ohnal. Ten ránu vykryl, muž sekeru zahodil a skočil do auta. Svědek se vrhnul za ním a snažil se levou rukou auto znehybnit - zabránit v řazení a vytrhnout dráty zapalování. Vyzval kolegu, aby rozstřílel motor, nebo že při tom popojíždění přijde o nohy, které měl pořád venku. Podařilo se mu strhnout řidiči kuklu. Ten pak chytil jeho ruku s pistolí a přiložil mu ji na spánek – cítil tlak na jeho prst, který měl zasunutý pod lučík, vnímal, že jeho soupeř „hledá spoušť". Podařilo se mu „uhnout hlavu". Když motor zhasl a vystoupili, chtěli ho spoutat, ale protože měl rukavice, nepodařilo se jim to a ten člověk utekl.

Trestní spis měl přes 2600 stránek. V trestním rejstříku měl Lubomír M. čtyři záznamy včetně odsouzení za vraždu z roku 1995 na deset let, Zdeněk G. osm záznamů od loupeže v 15 letech také čtyři a půl roku za loupež na staré paní v Mnichově, Roman L. šest záznamů, mj. 5,5 roku za padělání…

Soud poté uznal Zdeňka G., Lubomíra M. a Romana L. vinnými pokračujícím zločinem krádeže v organizované skupině a přečinem poškozování cizí věci, G. a M. navíc násilím proti úřední osobě se zbraní.

Zdeňkovi G. uložil šest a půl roku, Lubomíru M. pět a půl, Romanu L. dva a půl roku, všem do věznice s ostrahou.