V Letech na Písecku 12. dubna 1993 kolem 22. hodiny tehdy 45letý Jan S. ubodal šesti ranami vojenským nožem tehdy 20letého syna Petra. Pohádali se večer v hospodě a pokračovali v areálu místního družstva, kde syn v opilosti vyvolal hádku s manželkou a ta si s pláčem postěžovala tchánovi, že ji udeřil do obličeje. Mladík na tátu prý vytáhl dřevěnou lať, ten ránu srazil, vzal bajonet a bodal… Pak se vrátil do restaurace a řekl hospodské, že zabil syna. Ta mu nevěřila.

U soudu v Českých Budějovicích v září snacha vypověděla, že jí tchán po střetu se synem řekl, aby neměla strach, že už jí nic neudělá, že ho "prošťouchnul", že si o to koledoval… On sám pak výhrady popisoval: Byl na ženu hrubý, a to i když byla v jiném stavu, i vůči mně a dědovi. V jádru nebyl špatný, ale jak se dostal k pití, šel třeba přes mrtvoly… Svědkyně líčila, že bezvládného manžela zatáhli do tchánovy "hlídárny" a nechali ho na podlaze. Nesnažila se mu pomoci, protože se v tom nevyzná. Jan S. tvrdil, že si pro podnapilost nic nepamatuje, a když syn upadl, domníval se prý, že ho jen nějak porazil. "Proto jsem ho nechal ležet tak dlouho venku, myslel jsem, že se vyspí a zase bude dobře," uvedl.

Mrtvý měl v krvi přes dvě promile alkoholu, u obžalovaného to v době činu mohlo být 3,35 – 4,33 promile… Žádná zranění utrpěná při údajném odvracení útoku na něm znalci nezjistili.

Alkohol odbrzdil agresi

V závěrečné řeči žalobce při měnění výpovědí obžalovaného a korunní svědkyně zdůraznil význam znaleckých posudků. Připomněl, že Jan S. po činu nejevil snahu přivolat synovi pomoc. Nebylo by na místě zveličovat vliv alkoholu na něho, těsně před činem vykonával své zaměstnání a po vražedném útoku si došel do hospody ještě na dvě piva… Jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti nebyly sníženy natolik, aby za své jednání nebyl trestně odpovědný. Obžalovaný řekl, že si uvědomuje, co provedl, ale že věří, že kdyby se neubránil, "soudili byste jeho a byly by mrtvoly dvě – nezastavil by se před ničím…"

Soud Janovi S. uložil za vraždu trest odnětí svobody na dvanáct let. Nedošel k závěru, že by mohlo jít z jeho strany o nutnou obranu či o jednání v nepříčetnosti – po činu nikterak neztrácel kontakt s okolím.

Obžalovaný se odvolal a Vrchní soud v Praze věc vrátil prvnímu stupni k upřesnění vlivu alkoholu na jednání Jana S. Znovu slyšení znalci uvedli, že alkohol v obžalovaném, jehož osobnostní rysy ovlivnil dlouhodobý sklon k pití, odbrzdil za pomoci aktualizovaného konfliktu při dlouholeté averzi k synovu chování hrubou a pro něho spíše netypickou agresi, ale nelze říci, že by ve stavu opilosti jeho ovládací schopnost zcela vymizela. Soud poté znovu uznal obžalovaného vinným vraždou a uložil mu opět dvanáct let.