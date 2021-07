Hepatitida A má dlouhou inkubační dobu, až 56 dnů. „Stále se objevují další případy, které spolu souvisejí,“ uvedla Jitka Luňáčková, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice a zároveň přiblížila, jak hygienici při zjištění viru postupují. „Všechny osoby, které s nakaženými byly v kontaktu, jsou padesát dnů pod lékařským dohledem.“ Také dostali povinně očkování, které lékařům, které mají nakažené na starosti, na žádost hygieniků posílá ministerstvo zdravotnictví.

Infekční žloutenka je zánětlivé onemocnění jater, inkubační dobu má 15–56 dnů. Dá se jí předejít očkováním, které není, na rozdíl od žloutenky B, povinné.

„Očkování se dělá co nejdříve od kontaktu, jelikož inkubační doba je od čtrnácti do padesáti dnů. Musí se stihnout během prvních čtrnácti dnů. Pokud by to mělo být později, už se neočkuje, mohly by se zastřít příznaky a nemocný by mohl virus vylučovat,“ dodala ředitelka odboru.

Virus pochází z Egypta

Hygienici v případě výskytu hepatitidy A nařizují různá opatření, aby se virus nešířil dál, vyšetřují také stolici, aby viděli, o jaký kmen viru jde. „Na začátku jím onemocněla paní z kantýny. Kde přesně to bylo, jsme nezjistili. Nicméně se ukázalo, že jde o jedinečný egyptský kmen, tedy že se někdo vrátil z Egypta nakažený,“ popsala hygienička. „Všechny další případy nám vycházejí na tento egyptský, importovaný typ.“

Děti v karanténě

V půlce června se žloutenka A objevila u jedné holčičky ze školy ve Větřní, nakažený byl i její bratr, který chodí do školy v Brloze na Krumlovsku. „Kontakty byly naočkovány, nabírají se krve, veškerá opatření běží dál,“ doplnil místostarosta Větřní a lékař Jaroslav Vojtíšek.

„Teď jsme si trošičku vydechli, děti už se neshromažďují ve škole, platí ale pro ně dál omezení, nesmí např. na letní tábory a další akce, a to do konce července.“ Ve Větřní se omezení dotkla jen spolužaček, protože s nakaženou měly společné WC, stejně tak dětí z její družinové třídy. „Situaci dál sledují hygienici, kteří děti pravidelně vyšetřují," doplnil místostarosta.