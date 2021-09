Kaplická střední škola totiž městu před prázdninami oznámila, že k 31. prosinci ohledně Slovanského domu ukončí nájemní smlouvu. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kaplice má své vlastní plány na cestě k modernizaci. „Vedly nás k tomu především ekonomické důvody. Rozhodli jsme se smluvní vztah ukončit, protože během covidové situace restaurace vůbec neprosperovala,“ vysvětlila tehdy ředitelka školy Zdeňka Lovčí. „Restauraci máme jenom jako doplňkovou činnost a během covidové krize jsme ji museli dotovat z vlastních prostředků. To uspíšilo naše rozhodnutí pronájem Slovanu ukončit, protože my si naše moderní praktické učňovské středisko budujeme přímo ve škole.“

V budově kaplického učiliště vzniklo již studio nápojové gastronomie. „To je naše barmanské studio přímo ve škole, kvůli koroně jsme ho doposud nemohli slavnostně otevřít,“ říká Zdeňka Lovčí. Kromě toho škola v učilišti buduje ještě kuchyňské studio. Takže bude mít vlastní moderní prostory pro praktickou výuku.

Později ale vedení školy názor změnilo. „Dohodli jsme se s městem a rozhodli se, že škola zatím nic měnit nebude a ve Slovanském domě zůstane,“ sdělila Zdeňka Lovčí. „A město začne pomalu Slovanský dům rekonstruovat.“

Nicméně i tak bude mít učiliště nové odborné učebny, na tom se nic nemění. „Budeme využívat Slovan i odborné učebny,“ shrnula ředitelka. „Protože je fajn, když si mohou žáci vyzkoušet obsluhu hostů restaurace v reálu.“

V současnosti prochází rekonstrukcí celá budova učiliště včetně domova mládeže. Zatepluje se a vybavuje vzduchotechnikou. „Nevíme přesně, kdy to bude hotové, protože firmy řeší problémy s dodávkou materiálu a s personálním obsazením,“ řekla Zdeňka Lovčí. „Čili neustále řešíme termíny dokončení. Zateplení by mělo být hotové do konce září a kuchyňské studio zhruba do polovičky října.“ Zázemí restaurace ve Slovanu už je však zastaralé. Renovace a modernizace jsou nutné. Studii na rekonstrukci mám město připravenou. „Jsme s městem domluveni na postupné rekonstrukci Slovanu, aby skýtal atraktivní prostředí nejenom pro zákazníky, ale i pro žáky,“ dodala ředitelka.