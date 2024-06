Brnělo to a cítil jsem se omámený, řekl Deníku muž ze středních Čech v Klatovské nemocnici, kam byl převezen záchrannou službou.

V Klatovské nemocnici skončil v neděli po uštknutí zmijí 46letý turista ze středních Čech. Nevyplatilo se mu, že se na Turnerovu chatu vydal jen v pantoflích. Podle Horské služby Šumava i Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje jde o první letošní případ uštknutí zmijí v oblíbeném českém pohoří.

Jak postupovat při uštknutí zmijí U uštknutého člověka je vhodné znehybnit končetinu, aby svalová činnost zbytečně nezvyšovala vstřebávání jedu do krve. Vhodná je volnější bandáž končetiny k tělu a znehybnění pacienta. Chladný obklad zpomalí vstřebávání jedu a zmírní otok. Pokud máte k dispozici dezinfekci a sterilní překrytí na místo kousnutí, použijte je. Ránu nerozřezávejte, nevypalujte, nevyplachujte ani nevysávejte.

„Na Šumavu jezdím často a rád, nečekal jsem, že se něco takového přihodí zrovna mně. Stalo se to na stezce k Turnerovo chatě. Šli jsme jen kousek, na oběd, já v pantoflích, to byla největší chyba. Ale nečekal jsem nic takového, je to frekventovaná cesta, deset lidí před námi, pět za námi. Najednou jsem cítil, jako by mě štípla vosa nebo včela do nártu. A pak jsme uviděli zmiji,“ vylíčil Deníku turista. Dodal, že po oznámení případu na linku 112 dostal pokyn, aby byl v klidu a nehýbal se. „Začala mě brnět a bolet noha. Byl to pocit jako po štípnutí vosou, nebo jako kdybych si kotník nakopl o strom. Cítil jsem se lehce omámeně,“ popisoval uštknutý muž s tím, že během pár minut po telefonátu dorazila na místo Horská služba (HS). „Byť mu kotník otékal, snášel to velmi dobře. Naštěstí nepřišla žádná alergické reakce. A naštěstí se mnou ve službě byl lékař, takže jsme mu ránu ošetřili a po součinnosti se zdravotnickou záchrannou službou jsme ho stabilizovali. Pan doktor mu intravenózně podal potřebné léky a následoval transport do zdravotnického zařízení,“ řekl Deníku Martin Kukačka z HS Šumava, který na místě zasahoval. Krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Andrea Divišová doplnila, že turista byl převezen na pozorování do Klatovské nemocnice.

Může se objevit šok

Zmije uštkne zcela výjimečně, většinou se snaží utéct. Rizikovou skupinou jsou v tomto případě hlavně malé děti, staří lidé a alergici, pro které může být uštknutí až smrtelné.

Jak poznáte, že vás kousla zmije a jak se může kousnutí projevovat, Deníku již dříve popsala Miriam Gredová z ARO Klatovské nemocnice. „Příznakem po zmijím kousnutí jsou zpočátku dvě malé ranky, které posléze získají nafialovělý lem. Pokud je v rance jed, dochází k otoku s centrálním bledým místem. Mohou se však objevit i komplikace, jako je výrazný otok a dechové potíže a také infekce v ráně. Člověk má po uštknutí často pocit na zvracení, potí se, má zvýšenou teplotu, žízeň, bolesti břicha a průjem, u oslabených jedinců a zejména alergiků může dojít až k anafylaktickému šoku,“ upozornila klatovská lékařka. Dodala, že v takovém případě dochází k rychlému poklesu tlaku se zrychleným tepem a poruchou vědomí. Tělo zdravého člověka se dokáže s lehkými celkovými příznaky vypořádat během několika dní. Pokud ale dojde k šoku, je potřeba jednat ihned. Vysávat např. jed z rány se v žádném případě nedoporučuje.

Prevencí proti zmijímu uštknutí je pro turisty podle Státního zdravotního ústavu vhodné oblečení – dlouhé kalhoty a pevná kotníková obuv. Nesahejte do děr, kam není vidět, a nesedejte si na předem nezkontrolovaná místa. Zmije je schopná uštknout na polovinu délky těla – bezpečná vzdálenost od hada je více než 2 metry.