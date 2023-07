Horké tropické dny s teplotami nad třicet stupňů přímo volají po tom, dát si dobrou zmrzlinu. Ale jakou? Někdo má svá oblíbená místa a své oblíbené příchutě, na které nedá dopustit a neváhá se pro ně pravidelně vracet. Jak jste na tom vy? Jste příznivci točené, nebo kopečkové? A kterou curkárnu nebo zmrzlinové okénko byste doporučili svým známým?

V cukrárně Povidloň na Lipně vaří všechny zmrzliny sami, vybírat můžete z osmi druhů. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Dvě čtenářky Deníku se svěřily se svými tipy. „Dobrou zmrzlinu u nás v Loučovicích má pan Hron, za dvacku. Má obchod s drogerií a rybářskými potřebami,“ prozradila Vlasta Slípková z Loučovic. „O kousek dál má kavárnu Čertova Stěna náš pan doktor, tam mají taky dobrou, za dvacet pět.“ Kromě loučovické zmrzliny mají podle ní výbornou zmrzlinu také ve stánku u Baštýřů ve Vyšším Brodě.

Kde podle vás mají na Krumlovsku tu nejlepší zmrzlinu?

„Pokud jde o zmrzlinu na Krumlovsku, tak u mě jednoznačně vede Povidloň na Lipně, dávám si tam pokaždé stejnou, když tam vyrazíme na výlet: slaný karamel s I pejskům zmrzlina chutná. Tahle je z Loučovic od pana Hrona, pejsek se jmenuje Áron.Zdroj: Vlasta Slípkováoříškem,“ svěřila se Anna Lukášová z Českého Krumlova. „Jednou jsem si tam dala sorbet z liči, chtěla jsem zkusit něco jiného, ale to nebylo ono, tak jsem se vrátila ke karamelu. Pak si ještě dávám luxusní ledovou tříšť v Krumlově v Široké 52, tam mají asi nejlepší melounovou. A občas zajdu k Italům na Varu, tam u mě vede citrónová.“

Na Lipně stojí jedna porce zmrzliny, kterou nabírají lopatkou, 55 korun, ale podle Anny Lukášové vydá za dva kopečky, takže nevyjde dráž než jinde. „U Italů stojí nějakých třicet korun, malá točená ve stánku taky tak.“

Opomenout ale nemůže ani zmrzlinu ze sousedního okresu. „Jadranská ze Slavonic, to je naše výletová klasika. Pokaždé, když jedeme někde kolem, třeba na Landštejn nebo na Moravu, tak se tam na náměstí stavujeme, tam mají taky slaný karamel.“ dodává. „A moje dítě, to miluje točenou vanilkovou, třeba z Opočna nebo v Ledové říši, a v Povidloni to je skoro pokaždé pistáciová.“