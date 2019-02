Horní Planá - Že se v lese neztratí, potvrdily tři týmy z hornoplánské základní školy na soutěži YPEF (Young People in European Forests, Mladí lidé v evropských lesích), kterou pořádala tamní divize Vojenských lesů a statků, s.p.

Na soutěž se školáci připravovali dva měsíce. „Vědomostní test byl docela těžký, ale poznávačka přírodnin už byla v pohodě, jen nám chvíli trvalo, než jsme poznali sojku obecnou a shoz jelena,“ smála se šesťačka Ema Julie Škáchová, členka vítězného týmu, který postupuje na regionální kolo v Písku.



Místního kola soutěže se účastnily dvě družstva žáků a žákyň šesté třídy a jedno družstvo sedmáků. „Soutěž zahajoval ředitel divize pan Michal Frnoch. Na děti čekal nejprve vědomostní test s dvaceti otázkami a následovala praktická část v podobě poznávání přírodnin,“ přiblížila lesní pedagožka divize Růžena Heřmánková. „V době přestávky na vyhodnocování správných odpovědí na otázky zhlédli soutěžící naučný film o šumavských lesích a po něm už se přistoupilo k vyhlašování výsledků.“



Na prvním místě se umístilo dívčí družstvo ze šesté třídy (Jasmína Marešová, Zuzana Rynešová a Ema Julie Škáchová). „Děvčata postoupila do regionálního kola soutěže, které se uskuteční v Písku na VOŠ a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga. Všechny děti se navíc shodly na tom, že své štěstí v soutěži zkusí i příští rok."



„Bylo to skvělé a moc nás to bavilo, i když to bylo náročné na přemýšlení. Ale hodně jsme se naučili,“ doplnila druhá členka vítězného týmu Jasmína Marešová. „Mě nejvíc bavila také poznávačka.“



„Bylo to moje první přírodovědná soutěž, ale jednou už jsem tady na Vojenských lesích vyhrála, to byla soutěž v malování,“ doplnila třetí vítězka Zuzana Rynešová. „Pro mě osobně byly nejtěžší asi nerosty, nepoznala jsem slídu.“

Za první místo si děvčata odnesla termosku, frisbee, tričko, listy na poznávání, reflexní pásku nebo třeba tužky a záložky.



O slovo se po vyhlášení výsledků přihlásil i šesťák Teodor Toman. „My jsme skončili na třetím místě, ale taky jsme dostali nějaké ceny. Nejvíc mě bavilo poznávání, s taťkou hodně chodíme do lesa, a když jsme ve třídě zjistili, že bude tahle soutěž, tak jsme se přihlásili. Jedna spolužačka nám napřed odpadla, pak i náhrada, ale nakonec jsme dali tým dohromady. A určitě se přihlásíme i příští rok.“



„S přípravou na poznávání přírodnin jsem jim pomáhala, jinak se ale děti učily v podstatě samy. Materiály k soutěži jsou volně dostupné na stránkách YPEF,“ doplnila učitelka Markéta Špaková, která na hornoplánské škole vede přírodovědný kroužek. „Byla to jejich práce navíc. Měly na výběr, jestli do toho půjdou, a šly.“



Další regionální kolo soutěže YPEF se koná 22. února na českokrumlovském gymnáziu, týmy se mohou hlásit na webu ypef.cz do 20. února.