Co by kamenem dohodil od krajského města, v Hrdějovicích, žije Naďa Válová, zpěvačka s hlasem jako zvon.

Letos jí vyšlo první sólové album Černá. „Je spíš mé profilové,“ upřesňuje zpěvačka, která spolupracuje od roku 2005 s Michalem Horáčkem, byla součástí jeho projektu Ohrožený druh i lyrikálu Kudykam. „Konečně mám všechno po kupě,“ raduje se. Vždyť na své album čekala od úspěchu v SuperStar už 15 let.

MĚLA TALENT

Tam si Nadi Válové jako 26 leté zpěvačky všiml mezi 8,5 tisíci účastníky Michal Horáček. „Porotci byli už znudění, když jsem přišla. Ale jak jsem zazpívala, panu Horáčkovi se rozsvítily oči,“ vzpomíná. Dostala se mezi dvacet nejlepších, ale o dva hlasy sms-kou nepostoupila. „Byla to pro mě hrozná prohra,“ pamatuje si zpěvačka, které však talentová soutěž sen nakonec splnila. „Přišel za mnou pan Horáček a požádal mě o číslo, že má v hlavě projekt,“ vypráví dál zpěvačka, která už po podobných zkušenostech, kdy producent nakonec nezavolal, příliš nevěřila, že by se ozval. Nakonec spolupracovala nejen s Michalem Horáčkem, ale i s Petrem Hapkou. Ten přímo pro Naďu Válovou složil písně V úzkých a Krev a šroubky. Poprvé před Petrem Hapkou, s nímž se pak pěvkyně setkala ještě mnohokrát, Naďa Válová nervozitou zpívat nemohla. „Nezazpívala bych ani slovo,“ vysvětluje, proč musela být ve studiu sama, zatímco legendární skladatel a hudebník byl jen „na telefonu“. Dodnes je prý Naďa Válová nervózní i před Michalem Horáčkem, ačkoliv spolupracují roky. „Vždycky budu před velkými osobnostmi, kterých si nesmírně vážím za jejich práci, že to ustáli se ctí a že jsou pořád lidi, mít pokoru a úctu,“ míní Naďa Válová. Na setkání s Michalem Horáčkem si pod stolem i po 15 letech prý stále „žmoulá“ ruce nervozitou.

Dnes Naďa Válová platí za šansonovou zpěvačku, kterou objevil Michal Horáček. K žánru však tíhla vždy a zaměřovala se na neveselé písně, které se ostatně k jejímu hlasu dobře hodily. „Vždycky jsem zpívala smutně, žádné veselé písničky, už vůbec ne rychlé, vždycky jsem inklinovala k táhlým baladám od Věry Špinarové, písním od Petra Muka nebo Evy Olmerové,“ říká.

Album Černá obsahuje deset písní otextovaných Michalem Horáčkem s titulní písní Černá, která je o Nadě Válové a jejím životě. „Nejradši mám ale Havrany na sněhu,“ prozrazuje šansoniérka. Uslyšíte i píseň Krev a šroubky, kterou už v minulosti Naďa Válová z úcty k Petru Hapkovi na vlastní náklady vydala sama. „Už jsme to spolu vydat nestihli, a tak mi přišlo fér za tu práci, co pro mě udělal, nenechat tu píseň padnout,“ míní Naďa Válová.

POMOHLA BÁRA

Je přesvědčena, že nebýt odchodu Petra Hapky, album by jí vyšlo už dřív. „Chtěli jsme na tom pracovat, Petr se ve mně viděl,“ líčí zpěvačka. O to, aby se Naďa Válová konečně dočkala, se zasloužila její kolegyně a dlouholetá kamarádka Bára Basiková. Ta vůbec poprvé produkovala vydání alba. „Udělala to z čisté lásky a přátelství, už nikdy prý produkovat nebude,“ vypráví šansoniérka.

Právě teď chystá videoklip k singlu Černá. Výsledek má být ponurý stejně jako píseň, nebude chybět pochmurný make-up ani stylizace. „Napsala jsem si na facebook, že hledáme nelibě vyhlížející osoby,“ směje se zpěvačka s tím, že ona si ze sebe legraci udělat umí, a dodává: „Čekáme, až bude pošmourno. “

Nové písně můžete slyšet na koncertech Nadi Válové, které má alespoň jednou týdně. V prosinci společně zazpívá s Bárou Basikovou. V novém roce plánuje miniturné jen s deskou Černá. Jestli ji uslyšíme i doma na jihu, neví. „Když jsme rozeslali nabídku, jižní Čechy jediné nereagovaly“ krčí rameny.

Naďa Válová nezahálí, v hlavě má už další projekt. Uslyšíte její zpěv a texty Terezy Verecké. Dvě písně si dokonce zpěvačka napsala sama. Jen šanson ale nečekejte. „Vždycky mě bavila i rocková hudba, rockové balady, bude to ale určitě smutné a táhlé,“ nastiňuje a dodává: „Budu samozřejmě vždycky vděčná za každý nový text mého dvorního textaře Michala Horáčka.“

Ještě v červnu zpěvačka pracovala v hrdějovické hospodě. Dnes se však již jen zpěvem uživí. „Ty roky proher za to stály, je to úžasný,“ říká Naďa Válová, jíž se splnil sen. Noty neumí, na konzervatoř nechodila. „Přeskočila jsem to a rovnou jsem dostala Hapku a Horáčka,“ poukazuje na závěr na své štěstí talentovaná zpěvačka.