Znáte na Krumlovsku potenciální Strom roku? Můžete posílat nominace do soutěže

Padl vám na Českokrumlovsku do oka nějaký krásný strom a myslíte si, že by si zasloužil uznání od odborné poroty? A je jedno, jestli stojí ve volné krajině, roste v lese nebo zdobí nějaký park. Třeba ho máte i na svém pozemku. Letos v soutěži půjde hlavně o jeho příběh a o to, jaký má význam pro komunitu kolem něj. Nominovat můžete třeba ten, pod kterým se na prvního máje tradičně líbáte.

Znáte na Krumlovsku potenciální Strom roku? Můžete posílat nominace do soutěže. Na snímku ovocný strom v krumlovské Pivovarské zahradě, ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Do nominací pro anketu Strom roku se může zapojit kdokoli. Fotografie zajímavých dřevin ze svého okolí mohou posílat jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce. Jednoduchý online formulář je k dispozici na webu soutěže www.stromroku.cz. Nominovat stromy můžete do 19. května. Na rozestavěnou D3 spadlo auto ze silnice. Skončilo napíchlé na pilotách mostu Loňská národní vítězka, hruška v širém poli u Mrákotína, skončila v nedávno skončeném Evropském stromu roku pátá. Českou a na ni navazující evropskou soutěž pořádá Nadace Partnerství, záštitu převzal ministr životního prostředí a podporu poskytl Státní fond životního prostředí. Generálním partnerem tuzemské ankety je minerální voda Ondrášovka. „Díky proměněné nominaci mohou komunity nejen podpořit povědomí o zajímavém stromu s příběhem, zvýšit turismus ve své obci a regionu a vyhrát odborné ošetření nebo arboristickou péči na míru. Stříbrný a bronzový strom získají speciální ošetření kořenovou injektáží,“ vypočítává přínos ankety její koordinátorka Kateřina Bolečková z Nadace Partnerství. Partneři odborných zásahů jsou firmy PROSTROM Bohemia a Groown. Polární záře ohromila celé Krumlovsko. Byla vidět i z měst a obcí Právě letos se organizátoři z Nadace Partnerství plánují zaměřit na význam a důležitost péče o vzrostlé stromy. Důraz při výběru kandidátů bude odborná porota klást také na příběh stromu a význam pro komunitu kolem něj. Deset nejzajímavějších stromů postoupí do letního online hlasování a jejich historii i krásu zachytí videospot od generálního partnera Ondrášovky. „V minulém ročníku se velmi dařilo Nepomyšlské lípě, která se stala i ústřední hrdinkou našeho reklamního spotu a skončila na krásném druhém místě. Abychom veřejnost v péči o stromy ještě více podpořili, Ondrášovka během letošního hlasování věnuje finanční dar za každou korunu, kterou lidé na ošetření a péči o stromy věnují,“ představuje další novinku Karolína Jendřejková, brand manager Ondrášovky. Harmonogram ankety:

● 2.–19. 5. 2024 Sběr nominací

● 9. 5. 2024 Odborné ošetření Nepomyšlské lípy (2. místo v ročníku 2023)

● 21. 5. 2024 Ošetření Hrušky v širém poli (1. místo v ročníku 2023)

● 28. 5. 2024 Zasedání poroty a výběr 10 finalistů

● 22. 7. 2024 Start letního online hlasování

● 30. 9.–6. 10. 2024 Tajné superfinálové hlasování pro pět stromů

● 22. 10. 2024 Slavnostní vyhlášení vítězů na Hvězdárně a planetáriu Brno

