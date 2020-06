Ten propad způsobený nuceným uzavřením hospody nedoženeme, říká Zbyněk Doubek, provozní Restaurant baru U Bejka. „Květen je také v jiných číslech než minulý rok a červen samozřejmě také. Ale díky bohu, že už je otevřeno. S tím už se nějak popasujeme, doufám.“

Rovněž personál restaurace U Bejka zaskočilo náhlé uzavření provozu kvůli koronaviru. „Když člověku najednou vypadne příjem skoro na tři měsíce, tak je to zásah veliký. V domácím rozpočtu rezervu máme, ale na toto jsem v hospodě připravený nebyl. A hlavně nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat,“ vzpomínal Zbyněk Doubek.

Co z potravin šlo, zamrazili, potraviny rychlé spotřeby zpracovali doma. „.Jinak, co se týká piva, firma nám prošlé Plzeňské pivo ochotně vyměňovala za nové, to od nich bylo super. Také majitelé objektu mi vyšli vstříc, za duben mi nájem odpustili a za květen jsem platil prakticky půlku. To jsou věci, které se cení,“ považuje si hospodský.

Navzdory chybějící rezervě své zaměstnance Zbyněk Doubek na úřad práce neposlal. „Chvilku jsem o tom přemýšlel, ale s těmi jsem se na tu dobu nerozloučil, i když jsem ani po půlměsíčním zavření nevěděl, jak se k tomu postaví stát. Nakonec stát 80 procent platu proplácel, takže díky bohu za to. Mám tři stálé zaměstnance. Jednak by byla škoda o ně přijít, a také jsme doufali, že zase otevřeme, a před sezonou pak někoho najít je velký problém. Navíc bych jim výpovědí způsobil problémy.“

Zbyněk Doubek se chvíli pokoušel jídla rozvážet. „To nemělo efekt. Asi po třech týdnech jsem to ukončil. Všechno jsem dělal sám, uvařil a rozvezl, byl to jenom večerní rozvoz. Okénko na pivo a pití jsme otvírali v květnu, jsme spíš pivní hospoda. Stálí hosté sem chodili a pili na terase. Bylo to pro nás hlavně znamení, taková kapka naděje, že se snad blíží konec uzavření hospod.“

Teď už jede restaurace naplno, ovšem jenom do povolených 23 hodin. „Lidi ,zaplatpámbůh, chodí, myslím si, že i Češi jako turisté jezdí docela hodně. Máme živnost postavenou na místní a české klientele. Hudební večery ale rozjedeme zřejmě až na podzim. Možná byla pauza dobrá ke zklidnění, ale už to znovu zažít nechci.“

Zbyněk Doubek