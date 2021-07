Podle ředitelky Krajského hygienické stanice (KHS) v Českých Budějovicích Kvetoslavy Kotrbové, jsou kontroly covid-pasů či prohlášení o bezinfekčnosti na koronavirus už běžnou součástí našich životů. „Dochází k nim na kulturních akcích, lidé musí mít negativní test, potvrzení o prodělaném onemocnění nebo mít za sebou očkování,“ zmínila.

Mutace u nás neřádí

Mutaci delta zachytili hygienici pouze v jednom případě. „Jednu stále došetřujeme, podařilo se nám ji izolovat,“ zmínila šéfka hygieniků. Karanténa je v tomto případě velmi přísně hlídána u všech kontaktů s nakaženou osobou. Pokud by v regionu docházelo k šíření, určitě by si toho všimla i veřejnost. „Okamžitě by se to projevilo na prudkém nárůstu čísel pozitivních osob. Nebojím se toho, protilátky po očkování i prodělání onemocnění na delta variantu totiž fungují úplně stejně,“ upozornila.

Nyní se už všechny pozitivní případy automaticky posílají na tzv. diskriminační PCR vyšetření. „Okamžitě bychom poznali, že jde o jiný typ koronaviru,“ vysvětlila krajská hygienička s tím, že podle potřeby jdou vzorky ještě na sekvenaci na Biologické centrum Akademie věd v Český Budějovicích.

Namátkové kontroly

Hygiena průběžně kontroluje restaurace i další podniky. „Kontrolují se namátkově hosté, věnujeme se přednostně podnětům od veřejnosti. Pokud někdo ví, že se někde nekontrolují opatření u zákazníků, tak je rozumné nám to nahlásit a my to prověříme,“ zmínila Kvetoslava Kotrbová.

Většina provozovatelů je podle ní poctivých a vše dodržují. „Hoteliéři na Lipně dokonce nakoupili vlastní testy, aby předešli potížím. Nezaznamenali jsme při naší činnosti žádná závažná pochybení,“ uvedla ředitelka KHS.

Zájem o očkování zatím nestoupá

Podle vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu Petra Studenovského už má celkovou vakcinaci za sebou 227 654 Jihočechů. „Celkem vyočkováno je ke středě 7. července 538 206 dávek,“ zmínil. S avizovaným zpřísněním pravidel zájem o očkování nestoupá. „Zvýšení zájem prozatím nezaznamenáváme,“ uvedl Studenovský. Očkovací látky je podle jeho slov dostatek i pro možné a postupné zkracování intervalu mezi první a druhou dávkou. „Snažíme se plánovat tak, aby byla využito maximální množství dodané očkovací látky.“

Očkovací centra by měla podle jihočeského hejtmana Martina Kuby fungovat celé léto. „Zatím nám nikdo z ministerstva neřekl, jak bude vypadat očkování někdy v září, protože se pořád diskutuje, jestli se bude očkovat třetí dávkou společnosti Pfizer,“ osvětlil. Očka mohou fungovat celé prázdniny, ale už nejsou vytížena. „V této chvíli opravdu už téměř nemáme nikoho ve frontě, třeba v malých okresech už skoro nikdo nečeká na očkování. Možná se stane, že už v půlce srpna bychom mohli některá z center vrátit zpátky do nemocnic, protože zjistíme, že denní průměr očkování se tam pohybuje kolem 150 lidí,“ konstatoval, že při takovém malém objemu už není provoz třeba držet. „Potom není efektivní, držet velkou sportovní halu s personálem sestřiček, kam přijde denně se naočkovat minimum lidí, to nedává logiku. My si toto budeme průběžně propočítávat a očkování vracet do nemocnic.“

Je toho názoru, že pokud by očkování třetí dávkou pokrčovalo v podzimních měsících, už to zvládnou zdravotnická zařízení. Na výstaviště a sportovních halách by se mohlo už normálně sportovat. A byl by rád, aby se do vakcinace zapojili také praktiční lékaři.

V Jihočeském kraji je po Praze nejvíc obyvatel, kteří jsou očkovaní proti koronaviru. Obě dávky vakcíny má už téměř třetina Jihočechů. Podle hejtmana je také zajímavé, že je v našem regionu zájem u mladší populace. „S téměř 30 procenty jsme na prvním místě mezi všemi, což mi dělá radost. Je důležité, aby bylo proočkováno co nejvíc lidí. Ne proto, že mladí mají složité průběhy, ale proto, že často se v této věkové skupině viry šíří, a potom vznikají rezistentnější mutace," uzavřel jihočeský hejtman.

NOVÁ PRAVIDLA od 9. 7.: Lidé s jednou dávkou očkování u dvoudávkových vakcín se musí opět prokazovat při návštěvě restaurací, kulturních akcí, služeb či u pacienta v nemocnici atp. negativním testem na covid-19. Nově se za bezinfekční považuje pouze osoba až čtrnáct dnů po dokončení vakcinace. V souvislosti s šířením delta mutace se mění pravidla pro vstup do republiky, a to i pro země s nízkým rizikem. Turisté budou vyplňovat příjezdový formulář, a pokud nebudou mít dva týdny od druhé dávky vakcíny, budou se muset prokázat také negativním RT-PCR testem. U zemí s nízkým a středním rizikem nákazy bude možné test nahradit testem absolvovaným do pěti dnů po návratu.