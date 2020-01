Zpustošené náměstíčko snad konečně dostane novou tvář

Když přijela Dagmar Brejlová na Vánoce za rodiči do míst, kde vyrůstala, na sídliště Za Nádražím v Českém Krumlově, nestačila se divit. „Společné prostory obyvatel tzv. u kašny jsou bez nadsázky příšerné. Ještě pamatuji, že v kašně u potravin tekla voda, bývalo to takové malé náměstí. Teď všude vidíte auta a popelnice, které se ani nikdo nesnaží schovat do úhledných prostor, jak je dnes dobrým zvykem,“ říká.

Náměstíčko Za Nádražím s již nefunkční kašnou o Vánocích 2019. | Foto: Dagmar Brejlová