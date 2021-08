Nový spolkový dům čeká na své využití. Proměnila se na něho budova bývalé školky pod kostelem. Využívat ho budou i děti ze školy. Mají v domě velkou učebnu pro dílny a kuchyňku pro výuku.

Bývalá školka se po rekonstrukci proměnila na dům pro spolky. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Přetvořit nevyužitou budovu bývalé školky na spolkový dům bylo pro Besednici jednou z největších investic. Rekonstrukce domu vyšla na téměř 19 milionů korun, z toho deset milionů uhradila dotace z ministerstva pro místní rozvoj, ale prakticky do tři čtvrtě roku muselo být vše hotovo. „Naštěstí jsme to stihli,“ konstatovala starostka Besednice Alena Koukolová. „Projekt jsme začali realizovat v roce 2020, dokončili jsme ho letos v únoru. Uvnitř jsou bytová jednotka, učebny pro děti základní školy, klubovna pro spolky. V červnu jsme tam uspořádali den otevřených dveří. Teď hledáme zájemce, kteří by si volné prostory rádi pronajali pro své aktivity.“