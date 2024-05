Do programu festivalu ZUŠ Open se letos zapojí 444 základních uměleckých škol z celé republiky. A benefiční koncert Magdaleny Kožené bude přenášet Česká televize. Celostátní festival základních uměleckých škol naplno vypukne příští týden. Pod heslem ZUŠlechťujeme uměním nabídne od 23. května do 9. června na šest stovek akcí.

ZUŠ Open je v počtu účinkujících i rozsahem programu bezesporu největší kulturní událostí v České republice. ZUŠky vedle koncertních, divadelních nebo výstavních sálů opět zamíří do veřejného prostoru, a rozehrají tak parky, náměstí, kostely, zámky, ale třeba i vlakové nádraží. Radost z umění budou opět rozdávat i v nemocnicích či domovech seniorů. Své dveře otevřou i samotné školy, které se promění v kulturní centra regionu. Festival tradičně nabídne i množství atraktivních krajských akcí, které jsou výsledkem společné práce desítek škol a vedení festivalu. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká patronka pořádajícího nadačního fondu pěvkyně Magdalena Kožená.

Jedním z vrcholů letošního ročníku bude 28. května benefiční koncert patronky ZUŠ Open Magdaleny Kožené a žáků ZUŠ v kostele sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně, který v přímém přenosu odvysílá Česká televize na ČT art. Pod taktovkou dirigenta Jana Kučery vystoupí 80členný orchestr žáků a pedagogů ZUŠ a sbor 300 žáků ZUŠ, které vznikly jen pro tuto příležitost. S žáky ZUŠ vystoupí mimo jiné houslový virtuos Josef Špaček. Tradičním velkolepým finále ZUŠ Open bude v sobotu 8. června celodenní program ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, na němž vystoupí na 1000 účinkujících ze všech krajů republiky. Program určený nejen pro rodinné publikum je přístupný zdarma a nabídne desítky koncertů, divadelních a tanečních vystoupení i výtvarné workshopy. Účinkující podpoří řada předních umělců, například klavírní virtuos Karel Košárek, choreografka Hana Achilles či Karlovarský symfonický orchestr.

Dramaturgie festivalu je více než pestrá a otevřená nejrůznějším žánrům. Řada akcí je věnována letošnímu dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany a Roku české hudby, ale žáci ZUŠ zvou třeba i na hudební cestu po stopách Santiniho, průvod městem v rytmu samby, muzikálové písně, lidovou hudbu, jazz, pop či rock. U příležitosti festivalu uvedou ZUŠ v premiéře i řadu divadelních či tanečních představení nebo výstav prací svých žáků a studentů. Na mnoha akcích nebudou chybět nejrůznější workshopy pro veřejnost. Pod heslem ZUŠ Open pomáhá se školy a jejich žáci zapojují do nejrůznějších benefičních projektů. „Z celého srdce děkuji všem pedagogům i žákům ZUŠ, s jakou energií a zapálením se opět zapojily do festivalového programu. Je úžasné sledovat kreativitu, s jakou připravují své akce, a nasazení, s jakým pracují na společných festivalových projektech,“ dodává Irena Pohl Houkalová, ředitelka ZUŠ Open NF Magdaleny Kožené. Do festivalového programu se opětovně zapojují přední umělci, kteří kořeny své kariéry získali právě v ZUŠ, nebo přední orchestry.

Z jednodenního happeningu základních uměleckých škol iniciovaného Nadačním fondem Magdaleny Kožené se během osmi ročníků ZUŠ Open vyprofilovalo ve čtrnáctidenní celorepublikový profesionální festival s řadou doprovodných programů, do kterého se pravidelně zapojují výrazné umělecké osobnosti, kulturní instituce i další festivaly. Základní umělecké školy v ČR aktuálně navštěvuje téměř 250 000 žáků a studentů. Cílem festivalu je každoročně představit nejen práci jednotlivých škol, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání a přispívat k rozvoji jeho kvality.

Program ZUŠ Open je určen pro širokou veřejnost po celé České republice zdarma, vyjma benefičních koncertů. Více informací je k dispozici na www.zusopen.cz.