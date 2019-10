Dá se říci, že teď docházet do Základní umělecké školy ve Velešíně je jako sen. Radovat se z ní kromě pedagogů a žáků mohou i obyvatelé Velešína, kteří si tak užijí kulturu v dalším pěkném prostředí.

Velešínská zuška zahájila 2. září výuku již v nové budově, ale vedení ji oficiálně a slavnostně otevřelo teprve před několika dny. „Stavbu nám předali 16. srpna,“ líčila ředitelka ZUŠ Velešín Marie Procházka Štanglová. „Jsme již komplet přestěhovaní, stihli jsme to dokonce za čtrnáct dní. Oficiálně jsme otevřeli ale až nyní, protože ještě nebyl hotový koncertní sál. Během stavby se totiž podařilo sehnat ještě další peníze na akustické úpravy, aby ten sál opravdu plně vyhovoval našim potřebám.“

Předtím to neměla velešínská zuška lehké. Sídlila na dvou, od sebe značně vzdálených, místech. V pronajatých prostorách na středním učilišti a v základní škole. „Pracoviště jsme tedy měli roztříštěná. Na základní škole jsme vyučovali výtvarný obor, zčásti hudební, který byl ale především ve střední škole,“ přitakala Marie Procházka Štanglová. „Nemohli jsme spolu moc komunikovat navzájem. Nebylo to praktické a také rodiče si na to dlouhodobě dost stěžovali.“

Nyní se výuka odehrává pod jednou střechou v krásně prosvětlené budově, jež vznikla z bývalé spořitelny u Sídliště. Hned v sousedství jsou základní a mateřská škola, blizoučko autobusové nádraží i budova kina.

V centru nové zušky návštěvníka příjemně překvapí prostorná dvorana plná světla, do jejíž dlažby jsou zakompované keramické dlaždice, jež vytvořily samy děti. Výtvarný obor má veliký ateliér se dvěma třídami a učebnu grafiky. Hudební obor disponuje třídou pro pěvecké či jiné soubory, třídou pro výuku hudební nauky, svou učebnu má každý hudební nástroj. Nechybí akustická učebna pro bicí. Stejně tak zázemí pro pedagogy. A nádherný víceúčelový akustický sál pro komorní koncerty a jiné akce.

Velešínská základní umělecká škola má kapacitu o 220 žácích zcela zaplněnou. Zhruba polovina z toho jsou žáci výtvarného oboru. A dalších sto lidí – dětí i dospělých – dochází na kurzy externě.