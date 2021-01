Děvčátka touží být často princeznami, později třeba chovatelkami koní či lékařkami. Vy jste měla hned odmala jasno, že chcete být zpěvačkou?

Určitě ne, mí rodiče profesionální muzikanti nejsou,i když stejně jako prarodiče hráli na hudební nástroje. S babičkou z maminčiny strany jsem často a ráda chodila zpívat do kostela, ale můj tatínek rád vypráví, že jsem jako dítě zpívala dost falešně… Na základní škole jsem v ničem kromě tance příliš nevynikala, takže když mi od paní učitelky na hudební výchově přilétla první jednička s hvězdičkou, byl to asi zásadní okamžik. Při volbě střední školy jsem stála mezi konzervatoří a uměleckoprůmyslovou Anežkou v Krumlově. Základy pěvecké techniky jsem čerpala od Leony Netolické a Aťky Knotkové v dětském pěveckém sboru Canzonetta, chodila trpět na hodiny klavíru a měla plán, že v patnácti už budu slavná jako Christina Aguilera. Možná jsem to měla jednodušší, mě nic jiného než zpěv vlastně nešlo. A když jsem se dostala na konzervatoř, už nebylo cesty zpět.

Takže přišel čas studií…

Ano, začala jsem na budějovické konzervatoři, tu jsem ale už dodělala v Praze a tam jsem pokračovala na AMUv oboru operní zpěv u profesorky Jiřiny Přívratské. Nedržela jsem se jen klasiky, při vysoké jsem zpívala v různých kapelách a měla naprosto jasno, že zpěvem se chci živit. Začínala jsem jako vokalistka v sólovém projektu Petra Muka. Na tu spolupráci se mi vzpomíná moc hezky, protože Petra jsme měli opravdu všichni moc rádi. Dost jsem si to užívala, být součástí kapely a stát na koncertním pódiu je naprosto jiné než zážitky na divadelních prknech. Musím se přiznat, že mi to chybí.U něj jsem působila dva roky, v té době jsem už také učila. Krátce jsem zpívala i u Janka Ledeckého nebo Petra Koláře.

Dostáváme se k divadlu. Jaká byla vaše první role?

Bylo to v muzikálu Romeo a Julie v divadle Pikl na Hluboké, hrála jsem Julii. Tam si mne všimli producenti z Prahy a začaly přicházet nabídky. Zpívala jsem třeba hlavní roli v operetě Mamzelle Nitouche v Karlíně, to mi otevřelo další dveře. V té době jsem hodně vnímala, že každá práce mi přináší novou příležitost. Já jsem nechodila do práce nebo pro honorář, v té době jsem si vlastně chodila na jeviště pro další nabídky. Chtěla jsem věřit, že už to tak bude napořád, takže když práce jednoho dne nebyla, docela jsem panikařila. Po skončení školy jsem jezdila hrát po republice, třeba do Ústí, Plzně nebo Liberce. Dost jsem tehdy potřebovala mít pocit zázemí a jistoty,v Praze zrovna nebylo moc příležitostí, život v hlavním městě je dražší než všude jinde, zhasla mi tam i láska, a tak mne už nic nedrželo a vrátila jsem se do Budějovic. Nyní nejvíc hraju v Jihočeském divadle.

Dostudovala jste v roce 2015, od té doby se už věnujete výuce?

Začala jsem vyučovat ještě při studiu. Věnuji se i přípravce, nejsem limitovaná věkem, učím středoškoláky i dospělé. Dá se říci, že se ke mě na zpěv může přihlásit kdokoli, ale ne s každým, kdo chce, můžu pracovat. Zpěv je vlastně docela intimní záležitost, promítá se do něj totiž úplně celý váš život, duševní rozpoložení, schopnost se na sebe naladit. S žákem pracujete mezi čtyřma očima, je potřeba se naprosto uvolnit. A když se potkají dvě osobnosti, co si nesednou, tak to prostě nejde. Někdy jednoduše cítím, že nedokážu poradit. Má intuice mi to napoví naprosto jasně, pak jsem k lidem upřímná. Když přijde někdo, kdo chce jít studovat na konzervatoř a já vím, že na to nemá, cítím jako svou povinnost mu to sdělit – ovšem s tím, že je to jen můj názor. Houževnatost a odhodlání může být někdy víc platné než samotný talent.

Co máte na své hudební práci s lidmi ráda?

Je pravda, že občas zažívám opravdu až euforické stavy, když se něco zásadního povede. Je nádherné, když z hodiny odchází student nabitý energií a radostí. Zpívání je mnohobarevná záležitost, není jen o tom, že člověk zvládne zazpívat nějaké noty. Ale dokáže se uvolnit, užít si sám sebe a prožít si tu radost ze zvuku, který vytvoří. Když se to daří, je to pro mne velmi naplňující i motivující zároveň, na takových okamžicích jsem pravděpodobně závislá. A líbí se mi, že právě já k tomu žáky mohu dovést, že jsem toho součástí. Je to celé dost abstraktní, v podstatě jsou to nepopsatelné momenty, a ty našemu společnému snažení dávají smysl. Dobře se mi pracuje s holčičkami, slečnami a ženami, mužský a ženský aparát je dost rozdílný a já si na ten holčičí dokážu lépe zajít a vnímat jej. Teď jsem díky omezením učila přes Skype, kromě jiného byla výuka zbrzděna nedokonalým zvukem. Když se řeší kvalita a krása tónu, tak to prostě přes vysílání nejde, i kdyby bylo nevím jak dokonalé připojení… Pro mne i žáky to vlastně bylo takové udržovací období, abychom neztratili kontakt.

Máte ještě nějaké sny o rolích, které si chcete splnit?

Znám už své limity, cítím se smířená, ale nepřestávám na sobě pracovat. Ty sny, které jsem měla na konzervatoři, už asi nestihnu, ale užívám si přítomný čas se vším, co mi přináší. Když jsem na jevišti, nad nervozitou začíná převládat pocit štěstí. Konečně, velmi dlouho jsem to neuměla. Mám před sebou krásné role a nemohu se dočkat, až se divadlo znovu otevře. Sice budu nervózní, protože jsem na prknech nějaký čas nestála, ale velmi se na to těším.