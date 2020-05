Jenomže … za touto podmínkou se skrývá drama. A veliké. Nešťastné jsou z toho děti i učitelé.

Upozornili mě na to pedagogové z kaplické Základní školy Školní. Řeší to zejména Zdeňka Douchová, učitelka 3. třídy, kterou děti doslova zbožňují. Učí 21 žáků, které od září předá jiné kolegyni. Čtyři žáci do školy nyní nepřijdou ze zdravotních důvodů, zbývá jich tedy 17. Tak, a z těch sedmnácti dětí podle nařízení dvě musejí z kola ven. A co teď? Jak má chudák paní učitelka určit, které dvě děti do školy nesmí? Notabene, když se ke své "boží" třídní chtějí vrátit všechny, aby si ji užily alespoň ještě těch několik dní, co zbývají do konce školního roku?

Děti pláčou, paní učitelka je zoufalá a přemýšlí, jak na opatření legálně vyzrát.

