Český Krumlov - V sobotu můžete vyslat své potomstvo na českokrumlovské gymnázium, aby si vyzkoušelo, jestli by zvládlo přijímačky. Na zájemce čeká test z matematiky a následně z českého jazyka.

V sobotu si děti můžou na gymnáziu zkusit přijímačky nanečisto. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

„Přijít mohou i uchazeči, kteří nejsou přihlášeni dopředu. Na všechny se moc těšíme,“ říká ředitelka gymnázia Hana Bůžková a dodává, že si přijímací zkoušky nanečisto účastníci každý rok pochvalují. „Je to skutečně velmi významná zkušenost, proto si myslím, že by si ji neměli nechat ujít všichni zájemci, kteří studium na naší škole myslí vážně. Jedná se vlastně o reálnou simulaci přijímacího řízení.“

Prezence začne v 9 hodin ráno – ve třetím poschodí před přednáškovým sálem. V 9.30 se účastníci pustí do testu z matematiky, v 11.20 do testu z Českého jazyka.



Vyhodnocení zkoušky dorazí do pěti dnů na adresu bydliště ve formě dopisu.