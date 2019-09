V sobotu se, poprvé po sedmasedmdesáti letech, nad Českým Krumlovem rozezní zvon z Křížové Hory. Ve sbírce, kterou iniciovali správci areálu Dalibor Uhlíř a Věra Petrovičová, se na něj složili dobrovolní dárci.

Nový zvon už je na Křížové hoře, lidé si ho mohou prohlédnout v kapli. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Záludný úkol čeká ten den odpoledne na Dalibora Uhlíře, správce poutního areálu, a na zvonaře Michala Votrubu, který krumlovský zvon vyrobil: během mše musí dopravit zvon vážící přes třiapadesát kilo do zvonice kaple a pověsit ho tam. „Bude to ještě oříšek, ale pracuje se na tom, nicméně když lidé budou vycházet z kaple, bude první zvonění,“ doufá správce. „A velký dík za to patří všem, kteří přispěli do sbírky.“